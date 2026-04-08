منصور بن زايد: «مبادلة» تواصل دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته عالمياً

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة شركة «مبادلة للاستثمار»، اجتماع مجلس إدارة الشركة بـ«قصر الوطن» في أبوظبي.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «ضمن جهود تعزيز الاستثمار الوطني اعتمدنا نتائج قوية تعكس نهجاً مستداماً في تنمية الاستثمارات عبر مبادلة للاستثمار خلال اجتماع مجلس الإدارة في قصر الوطن».

وأضاف سموه: «نواصل دعم اقتصاد دولة الإمارات وتعزيز تنافسيته عالمياً بما يخدم أولوياتنا الوطنية».

واعتمد المجلس خلال الاجتماع تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة لعام 2025، في ظل تحقيق نتائج مالية قوية ونمو مستدام عبر مختلف القطاعات الاستثمارية، كما اعتمد المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بأنشطة الشركة.

وحضر الاجتماع كل من سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار، خلدون خليفة المبارك، وعبدالحميد محمد سعيد، وأمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي العهد سيف سعيد غباش.