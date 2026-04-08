«سبيس 42»: جميع خدمات وبنية «الثريا» سليمة بالكامل.. وعملياتنا تسير بشكل طبيعي

تعاملت الجهات المختصة، أمس، مع حادث نجم عن استهداف مبنى إداري تابع لشركة الثريا للاتصالات بالمنطقة الوسطى في الشارقة، بصاروخ باليستي قادم من إيران.

وأسفر الحادث عن تعرض شخصين من الجنسية الباكستانية لإصابات متوسطة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية.

من جهتها، أكدت شركة سبيس 42 أن عملياتها تسير بشكل طبيعي ومن دون أي تأثير على الخدمات المقدمة.

وأوضحت أن جميع خدمات وبنية «الثريا» التحتية لاتزال سليمة بالكامل، وتواصل تنفيذ مهامها من دون أي انقطاع في الخدمات المقدمة للعملاء والشركاء.