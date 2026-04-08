5000 درهم غرامة والحجز عقوبة مركبات الأجرة غير المرخصة

حذرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي من مخاطر استخدام مركبات الأجرة غير المرخصة، حيث قد يعرض استخدامها لمخاطر متعددة، تشمل الاحتيال أو السرقة أو الاعتداء أو حتى التهديد، مشددة على أن تلك المركبات تعتبر مخالفة ويترتب عليها غرامة قدرها 5000 درهم وحجز المركبة.

ونبّهت «طرق دبي» الجمهور بضرورة الاعتماد على وسائل النقل المعتمدة التي تكون تحت رقابة الهيئة، من خلال منظومة رقابية ذكية تضمن الأمن والسلامة التامة للركاب.

وتفصيلاً، دعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، المقيمين والزائرين الجدد في إمارة دبي، إلى تجنب مركبات الأجرة غير المرخصة التي تكون أجرتها مرتفعة أو غير ثابتة، ورحلاتها غير آمنة ولا موثوقة.

ونصحت الهيئة باستخدام مركبات الأجرة التابعة لها، أو التابعة للشركات المتعاقدة معها لتقديم خدمة نقل الركاب والتي تكون تحت رقابة الهيئة، من خلال أنظمة الرقابة الذكية والتي تضمن الأمن والسلامة التامة للركاب، وتجنّب مركبات الأجرة غير المرخصة التي قد يعرّض استخدامها لمخاطر عدة، منها الاعتداء أو السرقة أو الاحتيال أو التهديد.

وبينت عبر منصاتها الرقمية أن مركبات الأجرة غير المرخصة تعتبر مخالفة لقرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2016 بشأن تنظيم نقل الركاب بالسيارات في إمارة دبي، وتُعاقب بغرامة قدرها 5000 درهم وحجز المركبة.

ودعت الأفراد إلى عدم استقلال مركبات خاصة مع أشخاص يعرضون توصيلهم بشكل غير رسمي، مشددة على أهمية التنقل فقط باستخدام مركبات الأجرة التابعة للهيئة أو للشركات المرخصة من قبلها، لضمان السلامة والراحة والتنقل في الإمارة بشكل آمن.

وأكدت الهيئة أن التزام استخدام وسائل النقل المرخصة، والانتباه للتفاصيل مثل الاعتماد على تطبيقات النقل الرسمية مثل تطبيق «سهيل»، والاعتماد على وسائل الدفع الأمنة مثل بطاقة «نول»، حيث يمثلان خطوات بسيطة، لكنها فعالة في تعزيز تجربة تنقّل آمنة ومريحة، مشددة على أن «راحتك تهمنا» ليس مجرد شعار، بل نهج عمل يترجم إلى إجراءات وخدمات تحمي المجتمع، وتضمن جودة الحياة في الإمارة.