«دبي لخدمات الإسعاف» تعرض أول منظومة إسعاف إماراتية متعددة المهام

اطلع نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، على أحدث الابتكارات التي توصلت إليها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في مجال مركبات الإسعاف متعددة المهام، والمصممة إماراتياً تحت إشراف المؤسسة، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، وذلك خلال العرض الذي قدمه المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مشعل عبدالكريم جلفار، يرافقه مدير إدارة عمليات الإسعاف في المؤسسة، ماجد الزرعوني.

وحضر العرض مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، اللواء أحمد المقعودي، ومدير الإدارة العامة للتطوير والابتكار المحلي والاتحادي بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام، اللواء المهندس وليد المناعي، ومدير الإدارة العامة للمؤتمرات والندوات الأمنية، الدكتور محمد مراد عبدالله، وعدد من الضباط.

وأشاد نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بما شاهده من تطور نوعي كبير يتم بأيادٍ إماراتية في مجال تطوير الآليات والمركبات التابعة لخدمات الإسعاف بدبي، مؤكداً أهمية هذا التطور في تعزيز منظومة العمل الميداني.

وتم خلال العرض استعراض مركبة إسعافية من نوع «تورسوس» متخصصة ومجهزة بأحدث المعدات والأجهزة الطبية والأنظمة التشغيلية، لدعم الفرق الميدانية في الحالات الطارئة والحوادث الكبرى، خصوصاً في المناطق الوعرة أو أثناء الكوارث الطبيعية، بما يعكس مستوى الجاهزية العالية، والتطور الذي وصلت إليه منظومة الإسعاف في دبي، وقدرتها على التعامل مع مختلف السيناريوهات بكفاءة تضمن تقديم رعاية طبية متقدمة وسريعة في موقع الحدث.

كما تم استعراض المركبة الثانية التي أطلق عليها اسم «الهدير»، وهي مركبة ميدانية متخصصة، حيث صُممت خصيصاً لدعم عمليات الإسعاف الطارئ في الظروف الجوية الصعبة والأمطار الغزيرة، وتعد حلاً ميدانياً متكاملاً لضمان الاستجابة خلال الأمطار الغزيرة وارتفاع منسوب المياه، وضمان الوصول الآمن والفعال إلى المناطق المتضررة، وتتميز بالجاهزية التامة لمعايشة البيئة الصعبة، إذ تم تزويدها بزوارق مطاطية خفيفة مع محركات كهربائية تمكّن الطاقم من الوصول إلى المناطق المغمورة بالمياه، نتيجة تزويدها بنظام «خوض» يسمح لها بالتحرك داخل تجمعات المياه والوصول إلى المرضى والمصابين.