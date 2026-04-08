«اجتماعية الوطني» تدرس جودة خدمات كبار المواطنين

واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها، أمس، برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، مريم ماجد بن ثنية، دراسة موضوع سياسة الحكومة بشأن دعم جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، بحضور ممثلي وزارة الأسرة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وناقشت اللجنة آلية استثمار الخبرات الوطنية لكبار المواطنين، وتعزيز مشاركتهم المدنية والاقتصادية، ومدى مواءمة منظومة الرعاية الصحية مع متطلبات الشيخوخة الصحية والقدرة الوظيفية لكبار المواطنين، والتسهيلات الوظيفية والمزايا المقررة للقائمين على رعاية كبار المواطنين، ودور البنية التحتية المؤهلة في تمكين كبار المواطنين وضمان استقلاليتهم، والنفاذ الرقمي لكبار المواطنين للخدمات الحكومية والبدائل الملائمة، وأهمية الاستقرار المالي لكبار المواطنين وأثره في جودة الحياة، وتوسيع المراكز المجتمعية الاتحادية المتخصصة في رعاية كبار المواطنين، لتعزيز مشاركتهم في الحياة المجتمعية.