شرطة أبوظبي تعزّز الوعي المجتمعي بمخاطر الجرائم الإلكترونية

نفذت مديرية شرطة المناطق الخارجية بشرطة أبوظبي ورش توعية ضمن الحملة الإعلامية «خلك حذر»، لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الجرائم الإلكترونية، والتعريف بأساليبها المستجدة، بما يسهم في حماية أفراد المجتمع وتعزيز الأمن الرقمي، ضمن الأولوية الاستراتيجية «الأمن الاستباقي».

وأكد مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية، العميد سالم عاضة البقمي، أن هذه الورش تهدف لنشر الثقافة الأمنية ورفع مستوى الوعي بمخاطر الجرائم الإلكترونية، لاسيما في ظل التطور التقني المتسارع وانتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وما يصاحبه من تنوع في أساليب الاحتيال مثل النصب الهاتفي، والاحتيال المالي، والابتزاز، والتنمر الإلكتروني، والتسول عبر الإنترنت، والتوظيف الوهمي، مشيراً إلى أهمية تكاتف الجهود للحد من هذه الجرائم وخفض مؤشراتها.

من جهتها، أوضحت نائب رئيس فريق الفعاليات والشراكات المشرفة على تنفيذ الورش، المقدم الدكتور فاتن محمد مناحي، أن البرامج التوعوية ركزت على تعزيز وعي الجمهور بضرورة الإبلاغ عن أي محاولات احتيال أو نصب عبر القنوات الرسمية، وعدم التفاعل مع الروابط أو الرسائل مجهولة المصدر، محذرة من التعامل مع المتاجر الإلكترونية غير الموثوقة التي تستهدف سرقة البيانات البنكية أو الاستيلاء على الأموال.

فيما شددت المقدم الدكتور فاتن مناحي على أهمية حماية البيانات الشخصية، وعدم الإفصاح عنها، واتباع الممارسات الآمنة عند استخدام شبكة الإنترنت والأجهزة الذكية، بما يسهم في الوقاية من الجرائم الإلكترونية ويعزز الأمن المجتمعي.

ونُفذت ورش التوعية في عدد من المواقع الحيوية، شملت المدن العمالية في مدينة جبيل بجزيرة ياس، وفعاليات مهرجان الشيخ زايد، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع وتعزيز الثقافة الأمنية لديهم.