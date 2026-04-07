مجلس الوزراء الكويتي يدين أعمال الشغب والاعتداءات التي طالت سفارة الإمارات ومقر رئيس بعثتها في دمشق

أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته واستنكاره الشديدين لأعمال الشغب والاعتداءات التي طالت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة ومقر رئيس بعثتها في العاصمة السورية دمشق.

وأكد أن استهداف المقار الدبلوماسية يعد تعدياً علـى القانون الدولـي واتفاقيــة فيينا للعلاقات الدبلوماسية داعياً إلى محاسبة مرتكبي هذه الأعمال وضمان عدم تكرارها، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).