المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: استهداف مبنى إداري تابع لشركة الثريا للاتصالات بصاروخ باليستي إيراني

قال المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عبر حسابه على منصة "إكس" إن الجهات المختصة في الإمارة تتعامل مع حادث نجم عن استهداف مبنى إداري تابع لشركة الثريا للاتصالات بالمنطقة الوسطى بصاروخ باليستي قادم من إيران.

وأضاف أن الحادث أسفر عن تعرض شخصين من الجنسية الباكستانية بإصابات متوسطة وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية.

وأهابت الجهات المختصة بالجمهور عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.