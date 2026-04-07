حاكم الشارقة يُوجه بتوظيف 1000 مواطن حتى منتصف 2026

قال رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة، عبدالله بن إبراهيم الزعابي، في تصريح لـ"الخط المباشر"، اليوم، إنه: "بتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة .. نُبشر الجميع بتوظيف 397 مواطناً في مختلف الجهات الحكومية خلال الـ3 أشهر الأولى من عام 2026".

وأكد أن سُموه وجه بزيادة وتيرة التوظيف في الشهرين المقبلين إلى 1000 وظيفة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، كما اعتمد سُموه خطة تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل لـ600 متدرب حتى نهاية أكتوبر المقبل بتكلفة تبلغ 21 مليوناً 600 ألف درهم.