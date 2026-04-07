قرقاش: نحن أمام نظام غادر لا يؤتمن اعتدى على جيرانه رغم حرصهم على تجنب الحرب

قال المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش على حسابه في منصة "إكس" إن موقف الإمارات الواضح والصريح تجاه العدوان الإيراني الغاشم يحظى بتقدير واسع في الشارع الخليجي.

وأضاف: "نحن أمام نظام غادر لا يُؤتمن، اعتدى على جيرانه رغم حرصهم على تجنب هذه الحرب التي لم يسعوا إليها".

وأكمل: "في هذه اللحظة، تُقاس المواقف بصدقها ووضوحها، وبالدفاع عن أوطاننا وشعوبنا وإنجازاتنا.