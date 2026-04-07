"الوطني للأرصاد" يحذر من رياح مثيرة للغبار والأتربة حتى مساء اليوم

حذر المركز الوطني للأرصاد من نشاط رياح شمالية غربية حتى الساعة السابعة مساء اليوم، وتصل سرعتها 60 كم/ س، مثيرة للغبار والأتربة، مما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية لأقل من 3000 متر أحيانا، في بعض المناطق الشرقية والشمالية والداخلية.

ونصح المركز باتباع إجراءات السلامة أثناء الغبار، وتجنب التعرض المباشر له، وإغلاق الأبواب والنوافذ لمنع دخوله إلى المباني، وتوخّي الحذر واتباع قواعد السلامة أثناء القيادة، ومتابعة نشرات الأحوال الجوية من الجهات الرسمية.