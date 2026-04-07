«تحالف التنوع الحيوي» يبحث مرونة المدن في «إكسبو دبي»

أكد مدير حلول المياه والمناخ في مدينة إكسبو دبي، الدكتور ساجد باريث، أن طريقة قياس الطبيعة في المدن تشهد تحولاً جوهرياً، مشيراً إلى أن الاعتماد على قياس المساحات الخضراء من حيث التغطية وحدها لا يعكس كفاءة الأنظمة البيئية أو قدرتها على دعم المرونة والاستدامة على المدى الطويل.

وأوضح باريث أن استخدام بيانات الأقمار الاصطناعية وتقنيات الذكاء الاصطناعي يتيح تقييم عناصر أكثر دقة، تشمل التنوع الحيوي والترابط البيئي ومستويات الإجهاد البيئي، بما يوفر فهماً أعمق لكيفية عمل الأنظمة البيئية داخل المدن، ويدعم تبني نهج أكثر استنارة في التخطيط الحضري. جاء ذلك خلال اجتماع تحالف التنوع الحيوي الحضري الذي عُقد في «تيرا» بمدينة إكسبو دبي، بمشاركة أكثر من 20 جهةً من صناع القرار والباحثين وقادة القطاع، لتبادل الرؤى حول سبل فهم البيئات الحضرية وتعزيز قدرتها على التكيف في ظل التغيرات البيئية.

وشكّل الاجتماع منصة للنقاش المفتوح بين الجهات المشاركة، التي استعرضت تجاربها في التعامل مع التحديات ضمن مؤسساتها، وتبادلت المعرفة بشكل مباشر، بما يعزز دور التحالف كمساحة موثوقة للتعلم الجماعي وتنسيق الجهود.

وناقش المشاركون أهمية الانتقال من قياس المساحات الخضراء وفق التغطية إلى تقييم أداء الأنظمة البيئية، بما يشمل التنوع الحيوي والترابط وصحة النظم البيئية، باعتبارها عناصر أساسية في تخطيط المدن وتجربتها.

كما استعرض الاجتماع استخدام تقنيات مراقبة الأرض التي تتيح تقييم الأنظمة البيئية على مستوى محلي دقيق، يصل إلى مساحات صغيرة، ما يمكّن من تحديد مواقع الضغط البيئي وتوجيه التدخلات لتعزيز التنوع الحيوي وتحسين مرونة المدن.

وأشار المشاركون إلى أن دمج بيانات الأقمار الاصطناعية مع البيانات الميدانية يوفر صورة أوضح للتغيرات التي تطرأ على الأنظمة البيئية بمرور الوقت، بما يشمل أنماط الحرارة الحضرية والتغيرات في التنوع الحيوي وجودة المياه، ما يدعم تطوير حلول تخطيطية أكثر دقة وارتباطاً بالسياق المحلي.

من جهتها، أكدت رئيسة التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي، مارجان فريدوني، أن التعاون بين مختلف الجهات يكتسب أهمية متزايدة في ظل الضغوط البيئية، مشيرة إلى أن التحالف يتيح مساحة للحوار وتنسيق الجهود بما يسهم في تصميم مدن تدعم الإنسان والطبيعة.

ويواصل تحالف التنوع الحيوي الحضري، منذ إطلاقه في عام 2025، جمع مختلف الجهات لدعم تبني نهج قائم على البيانات في تخطيط التنوع الحيوي، بما يعزز دمجه في تصميم المدن وتطويرها.