«مجلس الأعمال السوري» يستنكر أعمال التخريب بمقر البعثة الدبلوماسية للإمارات في دمشق

استنكر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ولجنة الشرف بمجلس الأعمال السوري في دبي والإمارات الشمالية، بأشد العبارات، أعمال الشغب والتخريب التي أقدمت عليها فئة محدودة خارجة عن القانون، مرتبطة بالنظام الإيراني، وتضم في أغلبها عناصر غير سورية، والتي طالت مقر البعثة الدبلوماسية لدولة الإمارات العربية المتحدة في دمشق.

وقال المجلس، في بيان له، أمس: «إننا إذ نؤكد أن هذه الأفعال المدانة تمثل انتهاكاً صارخاً للأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية البعثات الدبلوماسية، فإننا نطالب الجهات المختصة في الحكومة السورية بالتحقيق الفوري والكشف عن هوية المتورطين، ومحاسبتهم وتقديمهم للعدالة وفق الأصول القانونية».

وأكد مجلس الأعمال السوري أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت ولاتزال نموذجاً في احتضان أبناء الشعب السوري، حيث فتحت أبوابها لمئات الآلاف منهم، ووفرت لهم بيئة كريمة وآمنة للمشاركة في مسيرة التنمية والازدهار.

وشدد المجلس، في ختام بيانه، على أن أبناء الجالية السورية في دولة الإمارات إذ يعبرون عن امتنانهم العميق لهذه الدولة الكريمة، فإنهم يؤكدون وقوفهم الكامل إلى جانبها في مواجهة أي اعتداء أو إساءة، وتمسكهم بقيم الوفاء والانتماء التي تجمعهم بها.