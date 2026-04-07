الجهات المختصة تتعامل مع حادثين ناجمين عن سقوط شظايا في أبوظبي.. ومسيّرة إيرانية بالفجيرة

أعلنت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي أنها تعاملت مع حادث نتيجة سقوط شظايا على شركة نظم رنين في مدينة أبوظبي الصناعية مصفح - إيكاد، إثر الاعتراض الناجح من قِبَل الدفاعات الجوية.

وذكر مكتب أبوظبي الإعلامي أن الحادث أسفر عن تعرُّض شخص من الجنسية الغانية لإصابة متوسطة.

كما أعلنت الجهات المختصة في الفجيرة أنها تعاملت مع حادث ناجم عن استهداف مبنى شركة الاتصالات «دو» في الإمارة، بطائرة مسيّرة قادمة من إيران.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة أنه لم يتم تسجيل أي إصابات.