رئيس الدولة يبحث مع وزير الخارجية الكويتي الاعتداءات الإيرانية الإرهابية المستمرة ضد الإمارات والكويت ودول المنطقة

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم ، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة.

ونقل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وتمنياته لدولة الإمارات دوام الأمن والازدهار، فيما حمله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تحياته إلى أخيه سمو أمير الكويت وتمنياته لبلده وشعبه الشقيق مزيداً من النماء والرخاء في ظل قيادته الحكيمة.

وبحث سموه مع وزير الخارجية الكويتي العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وسبل تطوير التعاون والعمل المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي في ظل الاعتداءات الإيرانية الإرهابية المستمرة ضد دولتي الإمارات والكويت ودول المنطقة والتي تستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية، إضافة إلى الجهود التي يبذلها البلدان للدفاع عن أمنهما وسيادتهما وسلامة أراضيهما ومواطنيهما.

حضر اللقاء، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وقد غادر الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، البلاد في ختام زيارته حيث كان في وداعه في المطار، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وعدد من المسؤولين.