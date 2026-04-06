"الوطني للأرصاد": أمطار متفاوتة الشدة على الدولة من الخميس إلى الاثنين المقبل

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً (الثلاثاء) ونهار الأربعاء صحواً إلى غائم جزئياً، ومغبراً أحياناً، مع رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية مثيرة للغبار، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة، فيما يكون البحر مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحياناً.

وأشار إلى تدفق السحب من الغرب باتجاه الدولة على فترات متباعدة، تتخللها أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، قد تكون غزيرة أحياناً على بعض المناطق، خاصة الغربية والشرقية، وذلك اعتباراً من يوم الخميس وحتى صباح الاثنين المقبل.