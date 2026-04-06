جناح الإمارات في "إكسبو 2025 أوساكا" يُهدي مظلته الخشبية لمتنزه أطفال

أعلن جناح دولة الإمارات في "إكسبو 2025 أوساكا - كانساي"، عن إهداء مظلته الخشبية، وتركيبها في أحد مُتنزهات الأطفال بمُحافظة توتوري اليابانية، لتواصل دورها كمساحة للتلاقي المجتمعي، تجمع تحت ظلالها الأطفال والزوار، وذلك في خطوة تعكس عمق الصداقة والعلاقات الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان.

ومثلت المظلة جزءاً بارزاً من مدخل جناح الإمارات خلال مشاركته في معرض "إكسبو 2025 أوساكا"، حيث وفّرت مساحة مظلّلة رحّبت بملايين الزوّار فيما يمثّل نقلها إلى المتنزه الترفيهي المخصص للأطفال "كودومو نو كوني" في محافظة توتوري، امتداداً لدورها المجتمعي ضمن بيئة جديدة نابضة بالحياة.

وقال سعادة شهاب أحمد الفهيم، سفير دولة الإمارات لدى اليابان والمفوّض العام لجناح الدولة في "إكسبو 2025 أوساكا"، إن جناح دولة الإمارات صُمّم منذ البداية ليشكّل فضاءً تلتقي فيه الثقافات عبر لغة التصميم المبتكر والحوار الإنساني البنّاء والتجارب التفاعلية الملهمة، مشيرا إلى أن "المظلة الخشبية" شكّلت نقطة استقبال محورية للزوّار عند دخولهم إلى الجناح، حيث منحتهم لحظة للتأمل والاستعداد قبل الانطلاق في رحلتهم لزيارة الجناح .

وأضاف أن تركيب المظلة الخشبية في محافظة توتوري يسهم في تعزيز دورها كفضاء مجتمعي نابض بالحياة، معربا عن أمله بأن تظل، بعد إهدائها إلى أهالي المحافظة، مساحة تجمع بين أفراد المجتمع وتُعزّز تفاعلهم، بما يدعم تواصل إرث جناح دولة الإمارات ويُعمّق أثره في وجدان المجتمع الياباني.

من جهته ، قال سعادة شينجي هيراي، حاكم محافظة توتوري، إن احتضان المظلة الخشبية لجناح دولة الإمارات في محافظة توتوري يشكّل مصدر اعتزاز لنا، مشيرا إلى الجناح ترك خلال مشاركته في "إكسبو 2025 أوساكا" انطباعاً قوياً لدى الزوّار، بفضل تصميمه المتقن وحفاوة الاستقبال التي حظي بها ضيوفه.

وأضاف أن وجود المظلة الخشبية في متنزه كودومو نو كوني يتيح تواصل إرث هذه المُشاركة في اليابان، متمنيا أن تتحوّل المظلة إلى مساحة تجمع الأطفال والعائلات، بما يجسّد روح التبادل الثقافي وروابط الصداقة والعلاقات الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان.

وصُمّمت المظلة الخشبية كجزء من تجربة الدخول إلى جناح دولة الإمارات، حيث شكّلت فضاءً انتقالياً رحّب بالزوّار عند وصولهم من موقع إكسبو، فيما يستحضر هيكلها "الحلقة الكبرى" في "إكسبو 2025 أوساكا" وذلك من خلال توظيف خشب الأرز، الذي يرمز إلى اليابان وهويتها المعمارية.

كما تتزيّن أقمشة التظليل بنقوش مستوحاة من "الخوص"، الحرفة الإماراتية التقليدية لنسج سعف النخيل، في تجسيد متناغم لتلاقي الثقافتين ضمن إطار واحد.

وأتاح هذا التداخل بين المواد والتقاليد تقديم حوار بصري ملهم للزوّار، جمع بين البراعة الحرفية اليابانية والتراث الثقافي الإماراتي، بما يعكس الفلسفة التصميمية الأوسع التي طوّرتها مجموعة "من الأرض إلى الأثير للتصميم".

وفي إطار بيئة مستوحاة من غابات "ساتوياما" الطبيعية، شكّلت المظلة الخشبية جزءاً من سردية أشمل تستكشف العلاقات المتداخلة بين الإنسان والطبيعة والحِرفة.

ويتجلّى هذا الترابط أيضاً في المناظر الطبيعية التي تُميز كلاً من دولة الإمارات ومُحافظة توتوري حيث تتشابه خصائص الكثبان الرملية في محافظة توتوري مع نظيراتها في صحارى دولة الإمارات، إذ تشكّلت بفعل حركة الرياح عبر الزمن، لتغدو سمةً مميّزة في الهوية الجغرافية لكلٍ منهما.

وخلال "إكسبو 2025 أوساكا"، استقبل جناح دولة الإمارات أكثر من 5 ملايين زائر إجمالي، مُقدّماً تجربة غامرة متعددة الحواس للجمهور من مختلف أنحاء العالم، استُلهمت من شعاره "من الأرض إلى الأثير"، وجسّدت العلاقة المتجذّرة بين تراث الدولة وشعبها وتطلعاتها نحو المستقبل.

وجاء في اللوحة التعريفية المثبّتة إلى جانب المظلة ما يلي: صُمّمت هذه المظلة الخشبية لجناح دولة الإمارات في إكسبو 2025 أوساكا - كانساي، لتجسّد حواراً ملهماً بين التراث الإماراتي والحرفية اليابانية، احتفاءً بالتقدير المشترك للطبيعة والمجتمع. وبعد أن استقبلت الزوّار عند مدخل جناح الدولة خلال المعرض، تم إهداؤها إلى سكان محافظة توتوري، حيث تواصل أداء دورها في توفير الظل وتشكيل مساحة للتلاقي، لتغدو رمزاً راسخاً للصداقة المتجذّرة بين اليابان ودولة الإمارات العربية المتحدة".