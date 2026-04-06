بلدية عجمان تطلق نظام إدارة المختبرات المركزية

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط -عجمان عن إطلاق نظام إدارة المختبرات المركزية (LIMS) وذلك في إطار مبادراتها المستمرة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية الذكية، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات الفحص والاختبار وتحسين تجربة المتعاملين، وانسجامًا مع توجهات رؤية عجمان 2030 لتحقيق الريادة الحكومية من خلال المرونة والابتكار والكفاءة والتركيز على النتائج، وموائمة مع الهدف الاستراتيجي للدائرة لتحسين البنية التحتية الداعمة للممارسات الصحية وتعزيز الإدارة الغذائية والبيئية.

ويأتي إطلاق النظام الجديد ضمن جهود الدائرة لأتمتة خدمات فحص العينات الغذائية والبيئية وعينات مواد البناء، حيث يُعد نظام إدارة المختبرات (LIMS) أحد الحلول التقنية العالمية المعتمدة والمطبقة لتميزه بتوفير كفاءة عالية في إدارة العمليات المخبرية وتوثيق نتائجها بدقة وموثوقية.

أهداف النظام

وفي هذا الصدد أكد الدكتور المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، أن النظام يعمل على أتمتة مختلف مراحل العمل في المختبرات بدءاً من تسجيل العينات المستلمة، مروراً بإجراءات الفحص والتحليل، وصولاً إلى إصدار تقارير الفحص الإلكترونية، وذلك ضمن منظومة رقمية متكاملة تعتمد إجراءات مؤتمتة ومحددة مسبقاً بحسب نوع العينة ونوع الفحص الفني المختص، الأمر الذي يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية واليدوية.

وتابع د.م الحوسني أن الكفاءات المؤهلة القائمة على المشروع عملت على ربط النظام الجديد بكافة أجهزة الفحص والاختبار المتوفرة ضمن البنية التحتية لإدارة المختبرات المركزية، ما يتيح نقل البيانات ونتائج الفحوصات بشكل مباشر ودقيق إلى النظام الإلكتروني، ويعزز كفاءة العمل ويرفع مستوى الدقة والشفافية في إدارة العمليات المخبرية.

تبسيط الإجراءات وسعادة المتعامل

ونوه د. م. الحوسني أن الدائرة تعمل بشكل مستدام لتسخير أفضل الحلول التقنية وتدشين الأنظمة المتطورة لتسهيل رحلة المتعامل وضمان سعادته، مبينًا أن نظام إدارة المختبرات المركزية يتميز بتقديم خدمات الفحص بطريقة أكثر سرعة وكفاءة، حيث يمكن للمتعاملين تقديم طلباتهم ومتابعة إجراءات الفحص والحصول على التقارير بشكل إلكتروني ميسر، دون الحاجة إلى إجراءات معقدة أو معاملات ورقية، الأمر الذي يسهم في توفير الوقت والجهد ورفع مستوى رضا المتعاملين.

أنظمة متكاملة

من جهته أوضح المهندس عبدالله عبدالرزاق التميمي مدير إدارة المختبرات المركزية بالدائرة، أن نظام LIMS، يتميز أيضاً بتكامله مع الأنظمة الرقمية المعمول بها في الدائرة، والتي تشمل نظام عمار في قطاع تطوير البنية التحتية، ونظام الصحة العامة والبيئة PHE ، بما يضمن انسيابية تبادل البيانات وتكامل الإجراءات.

وتابع م. التميمي أن النظام يرتبط بمنصة الدفع الحكومية Ajman Pay، الأمر الذي يتيح للمتعاملين إنجاز إجراءات الدفع إلكترونياً بسهولة وسرعة، ويسهم في تبسيط رحلة المتعامل وتقديم تجربة خدمية متكاملة تعتمد على الحلول الرقمية المتقدمة.

باقة فاحص

وفي إطار تطوير حزمة الخدمات المقدمة للمتعاملين، أعلنت الدائرة عن استحداث باقة فاحص، والتي تضم كافة خدمات إدارة المختبرات المركزية، بما يوفر منصة متكاملة لإدارة طلبات الفحص ومتابعة الإجراءات المرتبطة بها بشكل رقمي وميسر.

2,181 عينة في مختبر الأغذية و316 فحص بيئي و 27,037 عينة في مختبر مواد البناء

وأعلنت الدائرة عن إجمالي عدد العينات التي تم فحصها في مختبر الأغذية حيث بلغت أكثر من 2,181 عينة خلال الأشهر الماضية من العام الجاري 2026،بما يجسد الجهود المستمرة في تعزيز منظومة الرقابة الغذائية وضمان سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق، كما أجرى مختبر البيئة 316 فحصًا خلال الفترة ذاتها، في إطار التزامه بدعم الأهداف الرامية إلى المحافظة على البيئة وتعزيز استدامتها من خلال متابعة جودة العناصر البيئية والتأكد من توافقها مع المعايير المعتمدة.

كما بلغ عدد العينات التي وردت إلى مختبر مواد البناء 27,037، شملت عينات الأسفلت والطابوق والتربة، إضافة إلى فحوصات مختبر الكيمياء والخرسانة والفحوصات الأخرى، حيث تم إصدار 23,471 تقريرًا فنيًا بشأنها، في مؤشر يعكس حجم العمل والدور الحيوي الذي تقوم به المختبرات في دعم مشاريع البنية التحتية وضمان جودة المواد المستخدمة.

تعزيز التعاون مع المختبرات الخاصة

في إطار توجهها المستقبلي وحرصها على مواكبة النهضة العمرانية المتسارعة التي تشهدها الإمارة، تسعى الإدارة إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك مع مختبرات القطاع الخاص، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات ورفع كفاءة الأداء الفني، وتغطية الاحتياجات المتزايدة لمشاريع البنية التحتية والتطوير العمراني. ويأتي هذا التوجه بالتوازي مع حصول الإدارة على الملكية الفكرية للخرسانة الخضراء، والتي تمثل خطوة نوعية نحو دعم مفاهيم البناء المستدام والمباني الصديقة للبيئة، انطلاقًا من إيمانها بأهمية الشراكات الاستراتيجية في تبادل الخبرات وتعزيز الابتكار، بما يحقق أعلى معايير الجودة والاستدامة، ويسهم في تعزيز جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في الإمارة.

ورشة تعريفية بنظام LIMS

ومن الجدير ذكره تنظيم الدائرة ورشة تعريفية للمتعاملين وإدارات الدائرة لإطلاعهم على النظام وأهدافه في إطار العمل المتواصل لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.