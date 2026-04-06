رئيس الدولة ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان العدوان الإيراني الإرهابي على الإمارات والمنطقة

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، جورجا ميلوني، تطورات الأوضاع في المنطقة، وتداعياتها الخطرة على الأمن والاستقرار الإقليمي، إلى جانب تأثيراتها في أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، رئيسة الوزراء الإيطالية التي قامت بزيارة إلى الدولة.

كما بحث الجانبان، خلال اللقاء، العدوان الإيراني الإرهابي المتواصل ضد دولة الإمارات ودول المنطقة، الذي يستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية، بما يمثله من انتهاك لسيادة هذه الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وجددت رئيسة الوزراء الإيطالية إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية، مؤكدة تضامن إيطاليا مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن نفسها، والحفاظ على أمنها وسيادتها، وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها.

كما استعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وجورجا ميلوني، مختلف مسارات التعاون بين دولة الإمارات وإيطاليا، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتنموية، مؤكدَين حرصهما المتبادل على مواصلة العمل المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، والتي تعد إطاراً مهماً لتعزيز تعاونهما وخدمة مصالحهما المشتركة وتحقيق تطلعات شعبيهما.

حضر اللقاء سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

