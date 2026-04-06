إدانات خليجية وعربية للاعتداءات على سفارة الإمارات في دمشق

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها لأعمال الشغب والاعتداءات، ومحاولة تخريب الممتلكات التي طالت مقر سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومقر رئيس بعثتها في العاصمة السورية دمشق.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية رفض المملكة لهذه الاعتداءات، ولكل أشكال العنف ضد الدبلوماسيين، مشددة على ضرورة توفير الحماية للدبلوماسيين ومقار البعثات الدبلوماسية، امتثالًا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأدانت جمهورية مصر العربية، أمس، بشكل قاطع، أعمال الشغب، ومحاولة التخريب التي استهدفت مقر بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة ومقر رئيس البعثة في دمشق.

وشددت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، على ضرورة احترام القانون الدولي، وحماية وتأمين البعثات والمقار الدبلوماسية والعاملين فيها، وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وأكدت أن أي استهداف للبعثات والمقار الدبلوماسية يُعد انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي.

وجددت مصر تضامنها الكامل مع الإمارات، مشددة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية وتأمين البعثات الدبلوماسية وفقاً لأحكام القانون الدولي.

وأعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين لأعمال الشغب والاعتداءات ومحاولات التخريب التي استهدفت مقر سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة ومقر رئيس البعثة في العاصمة السورية دمشق، وما صاحبها من إساءات مرفوضة تمس الرموز الوطنية للدولة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية في مملكة البحرين تضامن المملكة الكامل مع دولة الإمارات، مشددة على ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، ومعربة عن دعمها لأمن الجمهورية العربية السورية واستقرارها، ولما تتخذه من إجراءات لمحاسبة الجناة والمتجاوزين، بما يصون العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، ويعزز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لأعمال الشغب والاعتداءات التي طالت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة ومقر رئيس بعثتها في العاصمة السورية دمشق، وما رافقها من انتهاك لحرمة البعثات الدبلوماسية.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها، أمس، أن استهداف المقار الدبلوماسية يعد تعدياً على القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، داعية إلى محاسبة مرتكبي هذه الأعمال، وضمان عدم تكرارها.

وجددت تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفها إلى جانبها في صون أمنها وسيادتها.

وأدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداءات على سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة ومقر رئيس بعثتها في العاصمة السورية دمشق، وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، السفير فؤاد المجالي، ضرورة توفير الحماية للدبلوماسيين ومقار البعثات الدبلوماسية وفقاً للقوانين الدولية واتفاقية فيينا.

وأعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لأعمال الشغب والاعتداءات التي طالت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة ومقر رئيس بعثتها في العاصمة السورية دمشق، وما رافقها من انتهاك لحرمة البعثات الدبلوماسية.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أمس، أن استهداف المقار الدبلوماسية يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مشددة على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال، وضمان عدم تكرارها.

وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية البعثات الدبلوماسية وتأمين أمن وسلامة العاملين فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

«حكماء المسلمين» يدين بشدةٍ الاعتداءَ على سفارة الإمارات في دمشق

أدان مجلس حكماء المسلمين، بأشد العبارات، أعمال الشَّغب والاعتداءات التي استهدفت سفارة دولة الإمارات ومقر رئيس البعثة في العاصمة السورية دمشق، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً للأعراف والمواثيق الدولية.

وأكد المجلس، في بيان، أمس، رفضه القاطع لجميع أشكال العنف والتعدي على البعثات الدبلوماسية والعاملين فيها، مشدداً على أن هذه الممارسات تمثل خرقاً واضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل حرمة المقار الدبلوماسية، وضرورة حمايتها، كما أكد ضرورة العمل على توفير الحماية الكاملة للدبلوماسيين ومقار البعثات الدبلوماسية، داعياً إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات، بما يحفظ سيادة القانون، ويصون العلاقات الدولية.