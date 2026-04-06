السيطرة على 3 حرائق مرتبطة بحادث مصنع «بروج» من دون إصابات

أعلنت الجهات المختصة في أبوظبي السيطرة على ثلاثة حرائق مرتبطة بحادث مصنع «بروج» من دون إصابات، الناجم عن سقوط شظايا، بعد اعتراض ناجح من قبل أنظمة الدفاع الجوي، وكان مكتب أبوظبي الإعلامي أعلن عن اندلاع ثلاثة حرائق من دون وقوع أي إصابات، فيما لحقت أضرار بالموقع، ويجري حالياً تقييمها.

وقال مكتب أبوظبي الإعلامي إن فِرَق الاستجابة للطوارئ تعاملت معها بسرعة وكفاءة عالية، وتمت السيطرة على الوضع.

إلى ذلك، أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أمس، أن الجهات المختصة سيطرت على حريق في ميناء خورفكان، ناجم عن سقوط شظايا، بعد اعتراض ناجح من قبل أنظمة الدفاع الجوي.

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أن الحادث أسفر عن تعرض شخص واحد من الجنسية النيبالية لإصابة بالغة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية، إضافة إلى تعرّض ثلاثة أشخاص من الجنسية الباكستانية لإصابات راوحت بين البسيطة والمتوسطة.