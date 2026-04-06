35 حديقة جديدة في دبي بكلفة 348 مليون درهم

أعلنت بلدية دبي خططها لافتتاح 35 حديقة جديدة، خلال العام الجاري، بكلفة 348 مليون درهم، على مساحة 340 ألف متر مربع، تضاف إلى المساحات المجتمعية العامة في 23 مجتمعاً سكنياً، في خطوةٍ نوعية تعزز شبكة الوجهات الترفيهية والمجتمعية العامة التي تدعم التفاعل والترابط المجتمعي.

وتأتي هذه المشروعات بالتكامل مع مستهدفات «خريطة طريق المساحات المائية والخضراء 2030»، التي أطلقتها البلدية ضمن رؤية استراتيجية شاملة، تهدف إلى تعزيز منظومة المساحات المائية والخضراء في الإمارة، وبحزمة مشروعات تتجاوز قيمتها أربعة مليارات درهم من ضمنها إضافة أكثر من 120 حديقة، و200 ملعب رياضي ومساحة ترفيهية مدمجة ضمن الشبكات والمساحات الخضراء خلال السنوات الخمس المُقبلة.

وجرى اختيار مواقع الحدائق بعناية وفق معايير تخطيطية تضمن الوصول إليها خلال خمس دقائق سيراً على الأقدام من الأحياء المحيطة، بما يعزز دمج المساحات الترفيهية في الحياة اليومية، ويضمن وصولاً عادلاً إلى مساحات عامة عالية الجودة في مختلف أنحاء الإمارة، إذ ستُطوَّر جميع الحدائق كمساحات مفتوحة وغير مسوّرة، تتناغم بانسيابية وسلاسة مع الأحياء المحيطة، وتعكس هويتها المحلية، وستضمن التصاميم الفريدة ترسيخ دورها كمراكز مجتمعية يومية، إلى جانب بقائها قادرة على مواكبة المتغيرات المناخية والبنية التحتية المرنة.

وتسعى بلدية دبي إلى جعل هذه الحدائق الجديدة أماكن مثالية، لتعزيز الروابط المجتمعية عبر برامج هادفة وتجارب منسّقة، إلى جانب ترسيخ مبدأ التفعيل الموسمي، وتقديم العروض المخصّصة للفئات العمرية المختلفة، إلى جانب تشجيع السكان على الزيارة واكتشاف محتوى الحدائق على مدار العام، وإطالة مدة الزيارة، ورفع مستوى رضا الزوار.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي، بدر أنوهي: «تُمثّل حزمة مشروعات الحدائق الجديدة خطوة متقدمة في مسار تنفيذ مستهدفات استراتيجية التشجير والحدائق 2040، وخريطة طريق المساحات المائية والخضراء 2030، وتعكس حرصنا على تسريع إنجاز وتنفيذ الحدائق العامة وحدائق الأحياء في دبي، والتزامنا توسيع شبكة المساحات العامة والمجتمعية، ضمن منظومة حضرية متناغمة تتمحور حول الإنسان، وتدعم رفاهه وترابطه المجتمعي. ومن خلال وضع الحدائق ضمن مسافة مشي قصيرة، وتصميمها وفق احتياجات المجتمع الفعلية، نرسّخ معياراً جديداً لدور المساحات العامة في تعزيز جودة الحياة ودعم النمو الحضري المستدام في الإمارة».

وتتجسّد المرونة البيئية في تصاميم الحدائق من خلال دمج التنوع البيولوجي، والتكيّف المناخي، والأنظمة المستدامة في تصميم وتشغيل الحدائق. وتشمل المبادرات التوسّع في زراعة الأشجار، واستخدام مياه الري المُعاد تدويرها، وتطبيق حلول الطاقة المتجددة، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، لتعزيز الحوكمة البيئية، وخفض استهلاك الموارد، ودعم التوازن البيئي على المدى الطويل.

وتتميز الحدائق الجديدة بتصميم متكامل يعتمد خمسة نطاقات رئيسة تضمن الشمولية ومدى استمرارية الاستخدام على مدار اليوم والتفعيل طوال العام، وتشمل: مناطق لعب مخصّصة للطفولة المبكرة، وملاعب أطفال تشجّع على الحركة، ومرافق رياضية للشباب والبالغين، ومساحات اجتماعية وتجريبية مختارة للأطعمة والمشروبات تُرسّخ الحدائق كمساحات تَجمُّع يومية، إضافةً إلى قاعة داخلية متعددة الاستخدامات، وساحة مجتمعية مرنة تستضيف الفعاليات والاحتفالات وأنشطة سكان الأحياء.

وتضم الحدائق مجتمعةً باقةً واسعة من المرافق الداعمة لأنماط الحياة النشطة والتفاعل الاجتماعي، تشمل أكثر من 60 منطقة لعب مخصصة للأطفال، و18 ملعب كرة قدم، و20 ملعباً رياضياً متعدد الاستخدامات، ومناطق تزلج، ومسارات للجري وركوب الدراجات، إضافةً إلى مساحات خضراء مفتوحة، ومناطق جلوس مظللة، وأماكن للنزهات، وعناصر مائية، ووجهات للأطعمة، والمشروبات.

وكانت بلدية دبي قد أنشأت قاعدة بيانات مركزية مدعومة بنماذج وأنماط حدائق ومعايير تصميم مرنة، هدفها دراسة خصائص واحتياجات المجتمعات، بما يضمن أن تكون جَودة التصميم والتنفيذ متسقة مع قابلية توسع وتطوير الحدائق المستقبلية. ويسهم هذا النموذج القائم على البيانات واحتياجات المجتمع بدعم قرارات التصميم والتشغيل، مع الحفاظ على معايير موحّدة على مستوى الإمارة.

وحتى عام 2040 ستعمل بلدية دبي على تنفيذ 310 حدائق جديدة، وتطوير أكثر من 220 حديقة قائمة، ضمن مستهدفات استراتيجية التشجير والحدائق 2040؛ لتشكيل شبكة مترابطة من المساحات العامة المخصّصة والموسمية والمدفوعة بالمجتمع، يستخدمها الناس بانتظام، ويشعرون بالانتماء إليها، وتنمو معهم.

دعوة مفتوحة للقطاع الخاص

تفتح بلدية دبي الباب أمام الشركاء من القطاع الخاص، عبر دعوتهم للمشاركة بشكلٍ أوسع والاستفادة من الفرص الاستثمارية الجديدة، عبر نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم أجندة دبي الاقتصادية D33 عبر تسريع التنفيذ، وتعزيز التنوع الاقتصادي، وخلق نمو مستدام في المساحات العامة بالإمارة، كما سيضمن وجود إطار تنظيمي موحّد تحقيق معايير متسقة، وكفاءة تشغيلية، واستدامة طويلة الأمد عبر شبكة حدائق دبي.

