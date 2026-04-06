انخفاض في الحرارة وأمطار محتملة اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية صباحاً، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً على البحر مثيرة للغبار والأتربة، وحركتها شمالية غربية - جنوبية غربية، وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:02، والمد الثاني عند الساعة 03:16، والجزر الأول عند الساعة 09:34، والجزر الثاني عند الساعة 20:50.

ويكون الموج في بحر عُمان مضطرباً، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:43، والجزر الثاني عند الساعة 06:56.