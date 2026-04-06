شرطة الشارقة تُعزّز الشراكة المجتمعية مع مجالس الضواحي

عقدت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلةً بإدارة وقاية وحماية المجتمع، سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع مجالس ضاحية الرقة، وسهيلة، ومجلس أحياء مدينة كلباء، لدعم التوعية الوقائية، وترسيخ القِيَم الأسرية، من خلال تنفيذ برامج ومبادرات مجتمعية تتماشى مع توجهات «عام الأسرة».

وأكّد مدير إدارة وقاية وحماية المجتمع، العميد أحمد المري، أن اللقاءات تُمثّل منصة مهمة لتعزيز التواصل المباشر مع أفراد المجتمع، والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم عن قرب، مشيراً إلى أن هذا النهج يسهم في فهم احتياجات المجتمع وتطلعاته بصورة أدق.

وأضاف أن إشراك أفراد المجتمع في طرح المقترحات والملاحظات يُعزّز مستوى الشراكة المجتمعية، ويُرسّخ الثقة المتبادلة، بما يدعم تطوير المبادرات والخدمات المقدمة، ويسهم في الارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق مجتمع أكثر أمناً واستقراراً.

وتناولت الاجتماعات عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، التي تُعزّز التعاون والتنسيق مع المجتمع المحلي، وتقف على احتياجاته، تمهيداً لتصميم البرامج الوقائية والأنشطة المجتمعية وتنفيذها، كبرنامج «أسرتي سر سعادتي»، ومبادرة «يلستنا»، والتوعية الأمنية والمجتمعية والمرورية، إلى جانب البرامج الصيفية.

كما استعرضت آلية عمل مبادرة صوت المجتمع التي تتيح للمتطوعين من أهالي الضواحي الإبلاغ عن الظواهر والسلوكيات السلبية، لدعم الجهود الأمنية، وتعزيز مستوى السلامة والاستقرار في الإمارة.