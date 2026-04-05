الداخلية السورية تلقي القبض على اثنين من المتورطين في الاعتداء على مقر سفارة الإمارات

ألقت وحدات الأمن التابعة لوزارة الداخلية السورية القبض على "م.ص" و "ش.ع"، اللذين ثبت تورطهما في الاعتداء على مقر السفارة الإماراتية.

وقالت الوزارة، في منشور على صفحتها على منصة "فيسبوك"، إنها باشرت فوراً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وفقًا للأصول المتبعة.

وأكدت الوزارة أن أي اعتداء على البعثات الدبلوماسية يُعد خطًا أحمر لا يمكن التهاون فيه، وأنها ستبقى يقظة وحازمة في حماية هذه البعثات وضمان احترام الأعراف الدبلوماسية.