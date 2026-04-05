السيطرة على حريق في ميناء خورفكان

أكد المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في تدوينة على منصة "إكس"، أنه في إطار المتابعة المستمرة للحادث الذي تم الإبلاغ عنه سابقاً في ميناء خورفكان اليوم الأحد 5 أبريل، والناجم عن سقوط شظايا بعد اعتراض ناجح من قبل أنظمة الدفاع الجوي؛ تؤكد الجهات المختصة اندلاع حريق في الموقع وقد باشرت فرق الاستجابة للطوارئ التعامل معه بسرعة وكفاءة عالية، وتمت السيطرة عليه وجاري أعمال التبريد.

وأكد المكتب أن الحادث أسفر عن تعرض شخص واحد من الجنسية النيبالية لإصابة بليغة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية، إضافة إلى تعرض (3) أشخاص من الجنسية الباكستانية لإصابات بين البسيطة والمتوسطة.

وتهيب الجهات المختصة في إمارة الشارقة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنُب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.