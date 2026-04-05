"دبي الإنسانية" تسيّر شحنة جوية لنقل مواد طبية إغاثية إلى أفغانستان

بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سيّرت "دبي الإنسانية" شحنة جوية إغاثية إلى كابول في أفغانستان، لنقل 96 طناً مترياً من الأدوية والمستلزمات الطبية المُنقِذة للحياة، دعماً للمجتمعات المتأثرة بالاحتياجات الإنسانية المستمرة هناك.

وانطلقت الشحنة من مطار دبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي مُحمّلةً بمواد إغاثية من مخزونات منظمة الصحة العالمية ومنظمة أطباء بلا حدود واليونيسف، تكفي لدعم أكثر من 250 ألف شخص على مدى ثلاثة أشهر، من خلال المساهمة في توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية.

وقال جوسيبي سابا، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة دبي الإنسانية: "تجسّد هذه الشحنة إلى أفغانستان قدرة المجتمع الإنساني على التكيّف المستمر في آليات إيصال المساعدات، استجابةً للمتغيرات المتسارعة في الميدان. ففي الوقت الذي تستمر فيه بعض العمليات عبر المسارات القائمة، تتطلّب عمليات أخرى سرعة تحديد وتفعيل ممراتٍ جديدة، عن طريق الجو أو البر أو عبر حلولٍ لوجستية متعددة الوسائط. ويتمثّل هدفنا في ضمان استمرار وصول الأدوية المنقذة للحياة ومواد الإغاثة إلى الفئات الأكثر حاجة لها.

وأضاف: "من خلال التنسيق المتواصل مع الجهات الحكومية المعنية، والشركاء الإنسانيين، ومزوّدي الخدمات اللوجستية، نتمكن معاً من تجاوز التحديات التشغيلية وتحديد حلولٍ عملية تضمن انسيابية تدفق المساعدات. وتبرهن القافلات البرية الأخيرة إلى كلٍ من غزة ولبنان، إلى جانب هذه الشحنة الجوية إلى أفغانستان، على أهمية التنسيق في حشد وسائل نقل متعددة بشكل متزامن للحفاظ على استدامة الاستجابة الإنسانية للأزمات الطارئة".

وتواصل دبي الإنسانية دعمها لمجتمعها الذي يضم 80 عضواً من وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، والجهات غير الربحية، والشركات التجارية، حيث سيّرت في الأسبوعين الماضيين شحناتٍ حملت 140 طناً مترياً من مواد الإغاثة إلى لبنان وغزة وأفغانستان.