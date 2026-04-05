بلدية دبي تفتتح 35 حديقة جديدة بتكلفة 348 مليون درهم خلال العام الجاري

أعلنت بلدية دبي عن خططها لافتتاح 35 حديقة جديدة خلال العام الجاري بتكلفة 348 مليون درهم، على مساحة 340 ألف متر مربع تضاف إلى المساحات المجتمعية العامة في 23 مجتمعاً سكنياً، في خطوةٍ نوعية تعزز شبكة الوجهات الترفيهية والمجتمعية العامة التي تدعم التفاعل والترابط المجتمعي، وذلك ضمن مستهدفات استراتيجية التشجير والحدائق وفي إطار خطة دبي الحضرية 2040، والتزاماً برؤية القيادة الرشيدة نحو ترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة وتحقيق أرقى معايير جَودة الحياة.

وتأتي هذه المشاريع بالتكامل مع مستهدفات "خارطة طريق المساحات المائية والخضراء 2030"، التي أطلقتها البلدية ضمن رؤية استراتيجية شاملة، تهدف إلى تعزيز منظومة المساحات المائية والخضراء في الإمارة، وبحزمة مشاريع تتجاوز قيمتها 4 مليارات درهم من ضمنها إضافة أكثر من 120 حديقة، و200 ملعب رياضي ومساحة ترفيهية مدمجة ضمن الشبكات والمساحات الخضراء خلال الخمس سنوات المُقبلة.

مساحات عامة

وجرى اختيار مواقع الحدائق بعناية وفق معايير تخطيطية تضمن الوصول إليها خلال 5 دقائق سيراً على الأقدام من الأحياء المحيطة، بما يعزز دمج المساحات الترفيهية في الحياة اليومية، ويضمن وصولاً عادلاً إلى مساحات عامة عالية الجودة في مختلف أنحاء الإمارة؛ إذ ستُطوَّر جميع الحدائق كمساحات مفتوحة وغير مسوّرة، تتناغم بانسيابية وسلاسة مع الأحياء المحيطة، وتعكس هويتها المحلية. وستضمن التصاميم الفريدة ترسيخ دورها كمراكز مجتمعية يومية، إلى جانب بقائها قادرة على مواكبة المتغيرات المناخية والبنية التحتية المرنة.

وتسعى بلدية دبي إلى جعل هذه الحدائق الجديدة أماكن مثالية لتعزيز الروابط المجتمعية عبر برامج هادفة وتجارب منسّقة، إلى جانب ترسيخ مبدأ التفعيل الموسمي، وتقديم العروض المخصّصة للفئات العمرية المختلفة، إلى جانب تشجيع السكان على الزيارة واكتشاف محتوى الحدائق على مدار العام، وإطالة مدة الزيارة، ورفع مستوى رضا الزوار.