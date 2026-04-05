قرقاش: الدول تُقاس في الشدائد وستبقى البحرين كما عهدناها حصنا منيعا في وجه كل تهديد

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، اليوم الأحد، عبر حسابه في «إكس»: "في لحظة تواجه فيها المنطقة غدر العدوان الإيراني الغاشم، لا يسعني إلا أن أُحيّي صمود وثبات مملكة البحرين الشقيقة، الشامخة بإرادة لا تنكسر، وبقيادة حكيمة وشعب واعٍ يقف صفًا واحدًا دفاعًا عن سيادتها وأمنها ومنجزاتها. فالدول تُقاس في الشدائد، وستبقى البحرين، كما عهدناها، حصنًا منيعًا في وجه كل تهديد.

وأضاف: "تحية تقدير واعتزاز من الإمارات، وسنهزم معًا عدوان الشر والظلام".