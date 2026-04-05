مكتب أبوظبي الإعلامي: السيطرة على ثلاثة حرائق في مصنع بروج للبتروكيماويات إثر سقوط شظايا

قال مكتب أبوظبي الإعلامي في تدوينة عبر حسابه الرسمي بمنصة (إكس)، اليوم الأحد:" في إطار المتابعة المستمرة للحادث الذي تم الإبلاغ عنه سابقاً في مصنع بروج للبتروكيماويات، والناجم عن سقوط شظايا بعد اعتراض ناجح من قبل أنظمة الدفاع الجوي، تؤكد الجهات المختصة اندلاع ثلاثة حرائق، وقد باشرت فرق الاستجابة للطوارئ التعامل معها بسرعة وكفاءة عالية، وتمت السيطرة على الوضع. ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات، فيما لحقت أضرار بالموقع، ويجري حالياً تقييمها".