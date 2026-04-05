33 ألف مخالفة و1230 مركبة محجوزة ضمن مبادرة «طرق هادئة» في دبي

أعلنت شرطة دبي نتائج ميدانية لافتة ضمن مبادرة «طرق هادئة»، أسفرت عن تحرير 33 ألفًا و372 مخالفة مرورية، وحجز 1230 مركبة، في إطار جهودها للحد من الضوضاء والفوضى المرورية داخل المناطق السكنية، وتعزيز جودة الحياة والشعور بالأمان.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد جمعة سالم بن سويدان، إن المبادرة جاءت انسجامًا مع توجهات القيادة العامة لشرطة دبي للحفاظ على السكينة العامة، بعد رصد سلوكيات مرورية سلبية في بعض الأحياء، أبرزها القيادة الاستعراضية، وإحداث الضجيج، وإجراء تعديلات غير قانونية على المركبات.

وأوضح أن المبادرة اعتمدت على تحليل البيانات والبلاغات المجتمعية لتحديد بؤر المخالفات، وتنفيذ تدخلات ميدانية دقيقة ومركزة، بما يحقق أثرًا سلوكيًا مستدامًا، ويعزز السلامة المرورية داخل المناطق السكنية.

وأضاف أن المخالفات المضبوطة شملت 1178 مخالفة لإجراء تعديلات غير قانونية على محرك المركبة أو القاعدة «الشاصي»، و412 مخالفة للتسبب في الضجيج، و341 مخالفة للقيادة بطريقة تعرض حياة الآخرين للخطر، إضافة إلى 230 مخالفة لاستخدام آلة التنبيه أو أجهزة الصوت بشكل مزعج.

وأشار إلى أن الحملة رصدت كذلك 17 ألفًا و117 مخالفة مرتبطة بالدراجات النارية، و14 ألفًا و94 مخالفة للدراجات الكهربائية والهوائية، ما يعكس حجم التحديات المرتبطة بسلوكيات مستخدمي الطريق داخل الأحياء السكنية.

وشدد بن سويدان على استمرار شرطة دبي في تنفيذ مبادرات نوعية قائمة على التحليل والاستجابة المجتمعية، للحفاظ على الطابع الهادئ والآمن للمناطق السكنية، داعيًا أفراد المجتمع إلى التعاون والإبلاغ عن السلوكيات السلبية عبر القنوات المعتمدة.