"مدى ميديا" ترسي عطاءً للإعلانات الخارجية على شركة PHI للإعلان دعماً لنمو وتطوير القطاع

أعلنت "مدى ميديا"، الشركة المسؤولة عن تنظيم وتطوير وإدارة قطاع الإعلانات الخارجية في إمارة دبي، عن ترسية عطاء استراتيجي للإعلانات الخارجية على شركة PHI للإعلان، حيث قام كلٌ من منصور الصباحي، الرئيس التنفيذي لشركة مدى ميديا، ونايف صالح الراجحي، رئيس مجلس إدارة شركة PHI للإعلان، بتوقيع الاتفاق الخاص بالعطاء.

وبموجب هذه الخطوة، مُنحت شركة PHI للإعلان حقوق تركيب وتشغيل واستثمار وتحقيق العوائد من محفظة من الأصول الإعلانية الخارجية الواقعة على امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الخيل، وطريق دبي – العين، والتي تُعد من أهم الطرق الرئيسية ذات الكثافة المرورية العالية في الإمارة.

وتضم هذه المحفظة تسع لوحات يونيبول رقمية، وتسع لوحات يونيبول غير رقمية، إضافة إلى لوحة سياج غير رقمية. وقد تم اختيار جميع المواقع بعناية وفق معايير تخطيطية وفنية ومعايير سلامة معتمدة، بما يضمن انسجامها الكامل مع البنية التحتية للطرق والمشهد الحضري في دبي.

نهج استراتيجي

وفي هذه المناسبة، قال منصور الصباحي، الرئيس التنفيذي لشركة مدى ميديا: "من خلال ترسية هذا العطاء على واحدة من أهم الشركات الإقليمية العاملة في قطاع الإعلانات الخارجية، تؤكد مدى ميديا التزامها بنهجها الاستراتيجي الرامي إلى تعزيز فرص الاستثمار التي تدفع عجلة النمو المستدام والتحوّل في سوق الإعلانات الخارجية في دبي. ومن خلال تسريع تبنّي الابتكار الرقمي وتطوير البنية التحتية عالمية المستوى، نهدف إلى تمكين شركاء القطاع، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة، وبناء منظومة إعلانات خارجية متكاملة وجاهزة للمستقبل تدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وخطة دبي الحضرية 2040 والرؤية الأشمل للتنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة."

تندرج هذه الترسية ضمن استراتيجية مدى ميديا لدعم نمو قطاع الإعلانات الخارجية في دبي من خلال طرح فرص استثمارية منظمة بواسطة إجراءات تتسم بالوضوح والشفافية، تعزز ثقة السوق، وتشجع الابتكار، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم الجهات الفاعلة في القطاع مع ضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية وأفضل الممارسات المعتمدة.

ثقة ونمو مستدام

بدوره، قال نايف صالح الراجحي، رئيس مجلس إدارة شركة PHI للإعلان: "نفخر بتعزيز شراكتنا مع قطاع الإعلانات الخارجية في إمارة دبي، هذه الشراكة التي بُنيت على الثقة والنمو المستدام منذ عام 2019. يعكس هذا العطاء التزامنا المشترك بتطوير قطاع الإعلانات الخارجية في دبي، كما يعزز مكانة PHI كأكبر شبكة لوحات رقمية LED خارجية في الإمارة، مدفوعة باستثمارات مستمرة في التكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية الجاهزة للمستقبل، بما يتماشى مع رؤية دبي وطموحاتها التنموية الكبيرة."

وباعتبارها الجهة التشغيلية والتطويرية للقطاع، تتولى "مدى ميديا" مسؤولية التخطيط وتوزيع الأصول الإعلانية الخارجية في دبي، بالتعاون الوثيق مع الجهات المعنية وشركاء القطاع، لضمان أن تسهم الأنشطة الإعلانية في تعزيز جمالية المدينة والاستدامة والسلامة المرورية، مع تمكين القطاع من التطور بما ينسجم مع المستهدفات الاقتصادية والرقمية للإمارة.

ويُعد هذا العطاء جزءاً من قائمة أوسع من عطاءات الإعلانات الخارجية التي تعتزم مدى ميديا طرحها خلال عام 2026، وتشمل مجموعة متنوعة من الأصول الإعلانية على امتداد شبكات الطرق الرئيسية ومواقع استراتيجية أخرى في دبي، استجابة لاحتياجات السوق ودعماً للنمو طويل الأمد للقطاع. وهي الجهود التي تسعى مدى ميديا من خلالها إلى تعزيز جاذبية سوق الإعلانات الخارجية، ودعم نموه، وتشجيع الابتكار، والحفاظ على مستويات متسقة من الجودة والامتثال والتميّز التشغيلي.