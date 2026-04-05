الدفاعات الجوية تتعامل مع 498 صاروخاً باليستياً و23 «جوالاً» و2141 «مسيرة» إيرانية

تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية، أمس، مع 23 صاروخاً باليستياً و56 طائرة مسيرة قادمة من إيران.

ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة، تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 498 صاروخاً باليستياً، و23 صاروخاً جوالاً، و2141 طائرة مسيرة. وأدت هذه الاعتداءات إلى استشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني، بالإضافة إلى استشهاد مدني من الجنسية المغربية متعاقد مع القوات المسلحة، ومقتل 10 مدنيين من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية والفلسطينية والهندية والمصرية، وإصابة 217 بإصابات راوحت بين البسيطة والمتوسطة والبليغة من الجنسية الإماراتية، المصرية، السودانية، الإثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنغلادشية، السريلانكية، الأذربيجانية، اليمنية، الأوغندية، الإريترية، اللبنانية، الأفغانية، البحرينية، جزر القمر، التركية، العراقية، النيبالية، النيجيرية، العمانية، الأردنية، الفلسطينية، الغانية، الأندونيسية، السويدية، التونسية، المغربية والروسية.