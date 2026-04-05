محمد بن زايد: سالم النعيمي عاصر مرحلة التأسيس وعمل بإخلاص مع الشيخ زايد

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، رجل الأعمال الإماراتي، سالم إبراهيم النعيمي.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس»: «رحم الله سالم إبراهيم السامان النعيمي وأسكنه فسيح جناته، أحد رجالات التجارة والاقتصاد والثقافة من الرعيل الأول في دولة الإمارات».

وأضاف سموه: «عاصر مرحلة التأسيس وعمل بإخلاص مع الشيخ زايد، رحمه الله، وأسهم في مسيرة التحول الاقتصادي في الدولة، خالص العزاء والمواساة لأسرته الكريمة، داعياً الله تعالى أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».