«الأعمال الخيرية العالمية» تطلق «صحتهم أمانة» بمشاريع تتجاوز 6 ملايين درهم

أطلقت هيئة الأعمال الخيرية العالمية حملة «صحتهم أمانة» لعام 2026، بهدف تنفيذ مشاريع تتجاوز ستة ملايين درهم، منها علاج 200 حالة مرضية داخل الإمارات وخارجها، وبناء عشرات المراكز الصحية في المناطق الفقيرة، وتوفير المعدات والأجهزة الطبية للمشافي والعيادات في أشد المناطق حاجة حول العالم.

وقال الأمين العام للهيئة، الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، إن الحملة باتت علامة فارقة في سجل حملات الهيئة التي تطلقها على مدار العام، لما تحمله من بعد إنساني، وأثر عظيم في إنقاذ حياة الناس، وتخفيف آلام المرضى.

وأضاف أن الهيئة تسعى لتجاوز مفهوم تقديم العلاج إلى إنشاء مرافق صحية متكاملة وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية، مثل أجهزة غسيل الكلى والسكري والضغط وأسطوانات الأكسجين، وغيرها.