326.9ألف يتيم استفادوا من كفالات «الهلال الأحمر» خلال 40 عاماً

بلغ عدد الأيتام الذين استفادوا من برنامج كفالات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي منذ بدايته قبل 40 عاماً، 326 ألفاً و971 يتيماً في عشرات الدول حول العالم.

وتكفل الهيئة حالياً 122 ألفاً و576 يتيماً داخل الإمارات وفي 22 دولة.

وانطلقت مسيرة برنامج كفالة الأيتام الذي تتميز به «الهلال الأحمر» الإماراتية دون سائر جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، في عام 1986. ووجد البرنامج تجاوباً كبيراً من الكفلاء والمحسنين والخيرين الذين تجود بهم الدولة، وفي كل عام تتسع مظلة المستفيدين من البرنامج، ويكتسب بعداً محلياً وإقليمياً ودولياً بفضل الاهتمام الذي يجده من القيادة العليا للهلال الأحمر.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الهيئة بمناسبة يوم اليتيم العالمي الذي يصادف شهر أبريل من كل عام.

وأشار التقرير إلى أن الهيئة ظلت إحدى بوابات الخير المشرعة في هذا الوطن المعطاء، فهي واحدة من ثمار الغرس الطيب للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أزهر وأينع وانتفع به القاصي والداني، دون تمييز أو تحيز لجنس أو عرق أو دين، وعلى الأسس والقيم نفسها تسير دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وأوضح التقرير أن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر، ومتابعة سموه الحثيثة لبرنامج كفالة الأيتام، أسهمت في تحقيق الريادة والتميز للهلال الأحمر في هذا الصدد، بجانب كوكبة من الأخيار من أبناء الدولة والمقيمين الذين يسارعون دوماً للخيرات في واحدة من أروع صور التكافل الاجتماعي التي تميز بها الشعب الإماراتي.