5 وجهات آمنة داخل المنزل عند تلقي إشعار بوجود حالة طارئة

حدد مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي إجراءات السلامة داخل المنزل عند تلقي إشعار بوجود حالة طوارئ، أو عند سماع دوي الاعتراضات الناجحة، محذراً من الخروج من المكان، إلا بعد استلام الرسالة التي تنوِّه بانتهاء الحالة، ثم متابعة الحياة الطبيعية.

وحدد المركز خمسة أماكن آمنة داخل المنزل يمكن اللجوء إليها عند الحاجة، تشمل الغرف الداخلية قليلة أو عديمة النوافذ، والممرات، ومنطقة أسفل السلالم الأسمنتية، والنزول إلى الطابق الأرضي، أو السرداب. أما الأماكن غير الآمنة التي نصح بالابتعاد عنها فتشمل السور الخارجي، والنوافذ والجدران أو الأبواب الزجاجية، والأسطح والشرفات.

وأطلق المركز أخيراً المرحلة الثانية من حملة «مجتمعنا جاهز» للتركيز على تعزيز وعي المجتمع بكيفية التصرف الصحيح في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة.

ولفت إلى أن هذه المرحلة شهدت تكثيف الرسائل التوعوية الموجهة لمختلف فئات المجتمع، وتعزيز التنسيق والتكامل مع الجهات والشركاء الاستراتيجيين، إلى جانب التأكيد على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، بما يسهم في تعزيز الطمأنينة والاستقرار المجتمعي.

كما أصدر المركز دليلاً توعوياً للتعامل مع الأوضاع الإقليمية الراهنة، استعرض فيه أبرز الإرشادات الواجب اتباعها خلال هذه الظروف، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي والسلامة العامة، ورفع كفاءة منظومتي الجاهزية والاستجابة.

ووجه الدليل إرشادات للجمهور بالإجراءات الواجب اتباعها في حال سقوط شظايا، تضمنت التزام الهدوء، والابتعاد عن المنطقة، والبقاء على مسافة آمنة من موقع السقوط، وعدم محاولة لمس أو تحريك أي جزء من الشظايا، وعدم التجمهر في منطقة الحدث، لتمكين الجهات المختصة من الوصول إلى المكان، وضرورة التحقّق من سلامة أفراد الأسرة، والحرص على طمأنتهم وتخفيف الذعر، وعدم الاقتراب، إذ قد تحتوي الشظايا على مواد متفجرة أو خطرة، وتجنّب التعامل مع أي شظايا على أنها غير خطرة، وتجنّب تصوير موقع السقوط، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وتجنّب تداول الشائعات.