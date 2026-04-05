«الإمارات للفلك»: عيد الأضحى فلكياً 27 مايو المقبل

قال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، لـ«الإمارات اليوم»، إنه من المتوقع أن يكون يوم الاثنين 18 مايو المقبل غرة شهر ذي الحجة، والثلاثاء 26 مايو المقبل يوم عرفة، والأربعاء 27 مايو عيد الأضحى المبارك فلكياً.

وأوضح أن هلال شهر ذي الحجة يولد يوم الأحد 17 مايو الساعة 00:01 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات، ومساء ذلك اليوم سيغرب القمر بعد غروب الشمس بقرابة 58 دقيقة، ويكون مرتفعاً عن الأفق لحظة الغروب بقرابة 10 درجات وعمره 18:56 ساعة، فرؤيته واردة.