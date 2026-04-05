9 إجراءات ذكية لتجنّب مخالفات المواقف في دبي

حددت شركة «باركن» أكبر مزود لمرافق وخدمات المواقف العامة المرسمة في إمارة دبي، تسعة إرشادات ذكية وإجراءات أساسية لتجنّب مخالفات المواقف العامة في دبي والتخلص من القلق بشأنها، مؤكدة أن البنية التحتية الرائدة عالمياً في دبي توفر تجربة تنقّل مريحة، وجعل المواقف سهلة الاستخدام وأكثر ذكاء وكفاءة، في المقابل أصبحت معها الرقابة أكثر دقة ويقظة من خلال التقنيات المتطورة التي تم اعتمادها لرصد المخالفات بشكل أدق.

وأكدت أن الهدف من المخالفات ليس إزعاج السائقين، بل ضمان العدالة وتوفير المواقف وتعزيز انسيابية حركة المرور.

وأوضحت الشركة أن الإرشادات تشمل التحقق من منطقة الوقوف والتعرفة، وعدم نسيان دفع الرسوم، والتزام مدة الوقوف، وتجنب الأماكن المحظورة، وتحديث بيانات لوحة المركبة، وعدم الاعتماد على التذاكر الورقية، والانتباه لقواعد المراكز التجارية والمواقف الخاصة، ومتابعة مناطق الوقوف الجديدة، ومعرفة آلية الاعتراض على المخالفات.

وأفادت «باركن» في تقرير لها، بأن ركن المركبة في منطقة خطأ يُعد من أكثر أسباب المخالفات شيوعاً، حيث تُوزَّع مواقف المركبات في دبي على مناطق مختلفة A-B-C-D وغيرها، وتنفرد كل منها بتعرفة وبمدّة وقوف خاصة، مثل: ترتفع التعرفة وتتقلص مدة الوقوف في المناطق المميزة (P) التي يزداد عليها الطلب وفي المناطق التجارية، في حين تكون المواقف في المناطق السكنية أو العامة أكثر مرونة وأقل كلفة، داعية السائقين إلى التحقق دائماً من رمز المنطقة الموجود على اللوحات الإرشادية أو التأكد منه، من خلال تطبيق «باركن» قبل الدفع.

وذكرت أن نسيان دفع الرسوم لايزال سبباً شائعاً للمخالفات، رغم سهولة وسائل الدفع التي تشمل التطبيق الذكي، والرسائل النصية أو تطبيق واتس أب، إضافة إلى أجهزة المواقف الذكية، داعية إلى التأكد دائماً من صلاحية التذكرة، سواء تم ركن المركبة لخمس دقائق أو لساعات عدة، لافتة إلى أن تطبيق «باركن» يحفظ سجل الوقوف الخاص بالفرد، ويسهّل عمليات الدفع المتكررة، وأن استخدام خاصية التجديد التلقائي في التطبيق يجنب انتهاء صلاحية التذكرة.

وشددت على أن تجاوز المدة الزمنية من أكثر أسباب تحرير المخالفات، حيث إن نظام «باركن» مؤتمَت بالكامل، وتقوم مركبات الفحص الذكية بدوريات منتظمة للتأكد من التزام مدة الوقوف، مؤكدة أهمية تفعيل خاصيّة التجديد التلقائي في تطبيق «باركن» لتمديد مدة الوقوف أو الإشعار بقرب انتهاء المدة المحددة.

ونبهت من خطورة الوقوف في الأماكن المحظورة، حيث يتم فرض قواعد صارمة على المواقف المحظورة، وترتفع قيمة المخالفات، ويتم في بعض الحالات قطر المركبة عند الوقوف في الأماكن المخصّصة لمركبات الطوارئ أو لأصحاب الهمم أو في مناطق التحميل أو مواقف الحافلات أو مركبات الأجرة، مؤكدة ضرورة الانتباه إلى اللوحات الإرشادية قبل ركن المركبة، للتأكد من إمكانية استخدام الموقف.

وأوضحت أن إدخال بيانات غير دقيقة أو قديمة للمركبة قد يؤدي إلى مخالفات حتى في حال الدفع، مشددة على أهمية تحديث بيانات اللوحة فور تغييرها أو شراء مركبة جديدة.

ودعت إلى عدم الاعتماد على التذاكر الورقية، حيث تصدر أجهزة المواقف الذكية تذاكر إلكترونية تلقائياً، ويحتفظ نظام «باركن» بالبيانات، حتى لو تم نسيان طباعة التذكرة، ويجعل إتمام الدفع هو الأساس.

وأشارت إلى أن المواقف العامة في دبي تعتمد نظاماً موحداً، لكن المراكز التجارية والمرافق الخاصة قد تطبّق قواعد مختلفة، ومع تطبيق نظام المواقف من دون حواجز في المراكز التجارية والمواقف متعددة الطوابق، زالت الحاجة إلى التذاكر الورقية، وما يترافق معها من عوائق، داعية إلى تفادي كل هذه الأخطاء التي غالباً ما كانت تؤدي إلى تكبّد رسوم غير متوقعة، حيث تستخدم المواقف من دون حواجز تقنية التعرف التلقائي على لوحات أرقام المركبات لتسجيل الدخول والخروج، وتُحتسب الرسوم مباشرة، ويمكن الدفع من خلال رسالة نصيّة فورية تتضمن الرابط، أو ربط مركبتك بمحفظة «باركن» لخصم الرسوم تلقائياً، ناصحة بأهمية ربط المركبة بتطبيق «باركن»، ومن تحديث بيانات الاتصال، وفي حال تم استخدام محفظة «باركن»، وتم تفعيل خدمة «باركن فلوو»، تُخصم الرسوم تلقائياً، وفي حال عدم السداد خلال 5 أيام، يتم تحرير مخالفة.

وأضافت أن شبكة المواقف تشهد توسعاً مستمراً، ما يستدعي من السائقين التحقق من إدراج المواقع الجديدة ضمن نظام «باركن»، عبر اللوحات الإرشادية أو التطبيق.

وأكدت الشركة أن السائقين يمكنهم الاطلاع على تفاصيل المخالفة، وتقديم اعتراض إلكتروني في حال وجود خطأ، مع البت في الطلب خلال فترة محددة، واسترداد الرسوم في حال قبول الاعتراض.

ودعت «باركن» من يقومون بركن مركباتهم بانتظام في منطقة محددة، سواء بالقرب من المنزل أو العمل أو في منطقة يزداد عليها الطلب، إلى إصدار تصاريح طويلة الأمد أو الاشتراكات أو الحجوزات، حيث تتوافر هذه الخيارات عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني، وهي مخصصة لمناطق معيّنة.

