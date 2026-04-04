قرقاش: الاعتداء على السفارات والبعثات الدبلوماسية يعكس خللًا في البيئة الأمنية ويمثل رسائل خطيرة

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في تدوينة على منصة "إكس"، أن "الاعتداء على السفارات والبعثات الدبلوماسية ليس فقط انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بل يعكس خللًا في البيئة الأمنية للدول التي تقع فيها هذه الاعتداءات".

وأضاف: "وما تقوم به مجموعة صغيرة متطرفة تتحرك ضمن أجندة مرفوضة يأتي في ظل استضافة الإمارات جالية سورية عريضة تعيش وتعمل بأمان وطمأنينة".

وختم بالقول: "رسائل خطيرة تتطلب حسماً واضحاً والتزاماً كاملاً باحترام القانون الدولي".