رئيس البرلمان العربي يدين الاعتداء على مقر بعثة الإمارات بدمشق

أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، واستنكر بشدة أعمال الشغب والاعتداء الذي استهدف مقر بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومقر رئيس البعثة بالعاصمة السورية دمشق.

وأكد اليماحي رفض البرلمان العربي لكافة أشكال العنف والاعتداءات التي تطال البعثات الدبلوماسية، مشددًا على أن مثل هذه الأعمال تُعد خرقًا واضحًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تضمن حماية مقار البعثات الدبلوماسية والعاملين بها .