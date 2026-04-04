مملكة البحرين تُدين الاعتداءات على سفارة الإمارات في دمشق

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لأعمال الشغب والاعتداءات ومحاولات التخريب التي استهدفت مقر سفارة الإمارات ومقر رئيس البعثة في العاصمة السورية دمشق، وما صاحبها من إساءات مرفوضة تمس الرموز الوطنية للدولة، في انتهاكٍ صارخٍ للقوانين والأعراف الدولية كافة.

وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع الإمارات، مشددةً على ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

ومعربةً عن دعمها لأمن الجمهورية العربية السورية واستقرارها، ولما تتخذه من إجراءات لمحاسبة الجناة والمتجاوزين، بما يصون العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، ويعزز الأمن والاستقرار الإقليميين.