وزارة الدفاع: الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت اليوم مع 23 صاروخاً باليستياً و56 طائرة مسيرة

قالت وزارة الدفاع إن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت، اليوم، مع 23 صاروخاً باليستياً، و56 طائرة مسيرة قادمة من إيران.

وأضافت الوزارة في تدوينة عبر حسابها على منصة "إكس" أنه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 498 صاروخاً باليستياً، و23صاروخاً جوالاً، و2141 طائرة مسيرة.

وبينت: "أدت هذه الاعتداءات إلى استشهاد 2 من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني، بالاضافة إلى استشهاد مدني من الجنسية المغربية متعاقد مع القوات المسلحة، ومقتل 10 مدنيين من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية والفلسطينية والهندية والمصرية، وإصابة 217 بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة من الجنسية الإماراتية، المصرية، السودانية، الإثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنغلادشية، السريلانكية، الأذربيجانية، اليمنية، الأوغندية، الإرتيرية، اللبنانية، الأفغانية، البحرينية، جزر القمر، التركية، العراقية، النيبالية، النيجيرية، العمانية، الأردنية، الفلسطينية، الغانية، الأندونيسية، السويدية، التونسية، المغربية والروسية".

وأكدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.