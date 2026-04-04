دبي الإنسانية تنقل شحنة مساعدات طبية حيوية لمنظمة الصحة العالمية إلى غزة

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سيّرت دبي الإنسانية، شحنة إغاثية إنسانية حيوية إلى قطاع غزة.

ومن خلال صندوق الأثر الإنساني العالمي التابع لها، دعمت دبي الإنسانية النقل البري لـ 22.3 طناً مترياً من الإمدادات الطبية الأساسية، عبر قافلة مؤلفة من ثلاث شاحنات. وتأتي الشحنة من مخزون منظمة الصحة العالمية وتضم مستلزمات طبية منقذة للحياة، تكفي لتلبية الاحتياجات العاجلة لنحو 110,000 شخص، وانطلقت القافلة من مستودعات دبي الإنسانية.

وقال جوسيبي سابا، المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في دبي الإنسانية: "رغم التحديات التي تشهدها سلاسل الإمداد، نواصل العمل مع مجتمعنا الإنساني لإيجاد حلول تضمن وصول المساعدات إلى المتأثرين بالكوارث الطبيعية والنزاعات. وتواصل دبي الإنسانية عملياتها بكامل جاهزيتها، حيث يبذل المجتمع الإنساني كل ما يلزم للاستجابة. وبدعم من صندوق الأثر الإنساني العالمي، نواصل نقل المساعدات الحيوية بكفاءة عبر بيئات تشغيلية معقدة، مع التركيز على إيصال الدعم إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه من دون تأخير."

ومنذُ بداية العام تمكّنت المنظمات الإنسانية الدولية العاملة من 'دبي الإنسانية' من إرسال المساعدات والمواد الإغاثية إلى أكثر من 40 دولة، فيما تواصل دبي الإنسانية ترسيخ هذه الجهود عبر التنسيق الوثيق مع شركائها من الجهات الحكومية والهيئات الإنسانية وشركات القطاع الخاص