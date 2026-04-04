"الإمارات للفلك" : عيد الأضحى فلكياً 27 مايو المقبل

قال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، إبراهيم الجروان، لـ "الإمارات اليوم"، إنه من المتوقع أن يكون يوم الاثنين 18 مايو المقبل غرة شهر ذي الحجة، والثلاثاء 26 مايو المقبل يوم عرفة، و الأربعاء 27 مايو عيد الأضحى المبارك فلكياً.

وأوضح أن هلال شهر ذي الحجة يولد يوم الأحد 17 مايو الساعة 00:01 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات، ومساء ذلك اليوم سيغرب القمر بعد غروب الشمس بقرابة 58 دقيقة و يكون مرتفعا عن الافق لحظة الغروب بقرابة 10 درجات و عمره 18:56 ساعة ، فرؤيته واردة