مسح شامل لطرق الشارقة لرصد الأضرار وبدء صيانتها

أكدت بلدية الشارقة أن فِرق العمل الميدانية تعمل ليلاً ونهاراً لسحب تجمعات المياه من الشوارع والطرق الرئيسة والمناطق السكنية، والتعامل الفوري مع أي تجمعات جديدة أو بلاغات ترد من الجمهور، مدعومة بخطط تشغيلية متكاملة، والآليات والمعدات اللازمة، فيما أكدت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة إجراء مسح شامل للطرقات لرصد الأضرار الناتجة عن الأمطار وبدء صيانتها.

ودعت دائرة شؤون البلديات أولياء الأمور إلى ضرورة تكثيف الرقابة على الأطفال، وعدم السماح لهم بالاقتراب من تجمعات المياه والأحواض المؤقتة، التي أُنشئت لتجميع مياه الأمطار الناتجة عن الحالة المطرية الأخيرة التي شهدتها الإمارة.

وقال مدير إدارة صيانة الطرق بهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، الدكتور المهندس عبدالله آل علي، لـ «الإمارات اليوم»، إن جميع البلاغات الواردة من الجمهور يتم الاستجابة لها بشكل فوري ولحظي لتنفيذ أعمال الصيانة للطرقات، لافتاً إلى أن الهيئة حالياً مستمرة خلال فترة التعافي في مسح شامل على جميع طرقات الإمارة لرصد الأضرار والأصول المتضررة في حرم الطريق، ليتم بدء صيانتها حسب الخطة والبرنامج المحدد لتلك الأعمال.