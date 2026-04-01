رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان هاتفياً مستجدات الأوضاع في المنطقة

تلقّى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً من رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين.

وبحث الجانبان، خلال الاتصال، مستجدات الأوضاع بالمنطقة في ظل التصعيد العسكري وتداعياته الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتأثيراته السلبية في أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.