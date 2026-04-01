رئيس الدولة يبحث مع رئيس وزراء اليونان هاتفياً تطورات الأوضاع في المنطقة

تلقّى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء جمهورية اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، بحثا خلاله تطورات الأوضاع بالمنطقة في ظل ما تشهده من تصعيد عسكري وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، إلى جانب تأثيراته في أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي، وجدد إدانة اليونان للاعتداءات الإيرانية الإرهابية المتواصلة ضد دولة الإمارات ودول المنطقة، التي تستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية، مؤكداً أنها تُمثل انتهاكاً لسيادة هذه الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما استعرض الجانبان مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك، وسبل تعزيزهما على جميع المستويات بما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين.

إلى ذلك، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وزير الدفاع في جمهورية اليونان، نيكوس ديندياس، ونقل الوزير إلى سموه، خلال اللقاء، تحيات رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، وتمنياته لدولة الإمارات دوام الأمن والازدهار، وتناول اللقاء علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها، خصوصاً في المجالات والشؤون الدفاعية، كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل ما تشهده من تصعيد عسكري وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، إضافة إلى العدوان الإيراني الإرهابي المستمر ضد دولة الإمارات ودول المنطقة، والذي يستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية، وجدد نيكوس ديندياس إدانة اليونان لهذا العدوان الذي يُشكل انتهاكاً لسيادة الدول والقانون الدولي وتقويضاً للاستقرار والأمن الإقليمي.