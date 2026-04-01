المكتب الإعلامي لحكومة دبي يحذّر من أخبار مضللة تنشرها حسابات خارجية

حذّر المكتب الإعلامي لحكومة دبي من أخبار مضللة تنشرها حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، يعيش أصحابها في قارات أخرى، أو على بُعد مئات وحتى آلاف الكيلومترات عن الإمارة.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أمس: «إن الأخبار المضللة تنتشر بسرعة، لكن الحقيقة تبقى هي الأهم».

وأورد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أمثلة من منشورات يرصدها بشكل يومي وعلى مدار الساعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تحمل عناوين منها: «أسمع صوت انفجارات في دبي»، و«الحركة في دبي متوقفة»، و«نقص حاد في السلع».

وأوضح المكتب أنه عند التحقق من هذه المنشورات، تبيّن أن معظمها يصدر من حسابات يعيش أصحابها في قارات أخرى، أو على بُعد مئات وحتى آلاف الكيلومترات عن الإمارة.

ودعا المكتب الإعلامي لحكومة دبي الجمهور إلى ضرورة استقاء المعلومات الدقيقة والتحديثات الموثوقة من خلال متابعة القنوات الرسمية للمكتب.

إلى ذلك، أكدت الجهات المختصة في دبي أنها تعاملت مع حادث نتج عن سقوط شظايا على عدد من المنازل السكنية جنوبي دبي، وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن الحادث تسبب في أضرار بالمنازل وأربع إصابات بسيطة لأشخاص من الجنسية الآسيوية.