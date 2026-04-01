عبدالله بن طوق: استقرار الأسعار مستمر خلال الفترة المقبلة

أكد وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات تمتلك جاهزية عالية للتعامل مع مختلف السيناريوهات بما يضمن توفير السلع الأساسية للجمهور من دون انقطاع، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد والسياحة بصدد إصدار قرارات، خلال الأسبوع الجاري، تتعلق بتعزيز آليات مراقبة الأسعار بما يعزّز شفافية الأسواق.

جاء ذلك، خلال زيارة ميدانية قام بها إلى شركة أبوظبي للزيوت النباتية، التي تُعد من الشركات الوطنية الرائدة في قطاع الصناعات الغذائية، حيث تهدف إلى متابعة كفاءة وجاهزية سلاسل الإمداد الغذائي ومستويات المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية في الدولة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وقال إن الوزارة تتابع بشكل مستمر تطوّرات الأسواق، مؤكداً حرصها على استقرار الأسعار، وطمأن الجمهور باستمرار هذا الاستقرار خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الأمن الغذائي يمثل أولوية وطنية وخطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، مشيراً إلى أن استراتيجيات الدولة على مدى عقود ركّزت على ترسيخ منظومة متكاملة تضمن استدامة الإمدادات الغذائية.

ولفت إلى أن التجمعات الاقتصادية التي أطلقتها الدولة، في سبتمبر الماضي، وضعت الصناعات الغذائية في مقدمة أولوياتها، بما يعكس وضوح التوجه الاستراتيجي في هذا القطاع الحيوي.

وأكد أن دولة الإمارات، بتوجيهات القيادة الرشيدة، تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً متقدماً للأنشطة الاقتصادية في مجال الغذاء، حيث تمتلك بنية تحتية متكاملة تقوم على أفضل الممارسات العالمية، والتكنولوجيا الحديثة، وسلاسل الإمداد المرنة، وتسهم هذه المقومات المتميزة بشكل فعّال في ضمان استدامة تدفق السلع الغذائية وتوافرها بكميات وفيرة في أسواق الدولة.

وقال عبدالله بن طوق: «تُمثل الصناعات الغذائية، بما فيها صناعة الزيوت النباتية، أحد المحركات الرئيسة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطنية، حيث تسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي للدولة، وزيادة الإنتاج المحلي والتنوّع الاقتصادي».

وأضاف: «تُمثل الشركات الوطنية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية نموذجاً ريادياً للصناعة الإماراتية المتقدمة، حيث تعتمد على أحدث التقنيات الإنتاجية وتلتزم بأعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية، ما يمكنها من التوسّع محلياً وإقليمياً وعالمياً. وفي ظل الظروف الراهنة، تؤدي هذه الشركات دوراً محورياً في ضمان استمرارية سلاسل الإمداد الغذائي واستقرار الأسواق، بما يعزز جاهزية الدولة لتلبية احتياجات المستهلكين من السلع الاستهلاكية الأساسية، ويرسّخ مكانة الإمارات ضمن أفضل 10 دول في مؤشر الأمن الغذائي، في ضوء مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)»، وأكد عبدالله بن طوق المري حرص دولة الإمارات على تعزيز استقرار الأسواق، وضمان توافر السلع الاستراتيجية بكميات كافية وآمنة، بما يواكب مختلف المتغيرات الإقليمية والدولية.

وخلال الجولة، تفقّد المري مراحل الإنتاج المختلفة لمصنع الشركة، بدءاً من استقبال الزيوت الخام من الأسواق الخارجية، مروراً بعمليات التكرير التي تتم وفق أحدث التقنيات لإزالة الشوائب وتحسين جودة المنتج، ووصولاً إلى مراحل التعبئة والتغليف النهائية التي تتم وفق أنظمة رقابة صارمة تضمن سلامة المنتج واستقراره.

واطلع على القدرات التشغيلية المتقدمة للمصنع الذي تزيد طاقته الإنتاجية عن 200 ألف طن متري سنوياً من الزيوت النباتية، إلى جانب امتلاكه خزانات تخزين بسعة تصل إلى أكثر من 40 ألف طن متري، ما يعزز كفاءة إدارة المخزون ويدعم استمرارية الإمدادات الغذائية في الأسواق المحلية والإقليمية، إضافة إلى منظومة توزيع متكاملة تعتمد على شبكة لوجستية متقدمة وسلاسل إمداد ومرافق تخزين حديثة، حيث تقوم الشركة وشركاؤها بالتوزيع إلى قرابة 17 علامة تجارية من زيوت الطعام، بما في ذلك تعبئة وتصنيع علامات تجارية لطرف ثالث.

من جانبها، أكدت وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، بدرية الميدور المهيري، توافر السلع الأساسية في مختلف منافذ البيع على مستوى الدولة، مشيرة إلى أن مركز الاتصال في وزارة الاقتصاد والسياحة يعمل على مدار الأسبوع لتلقي الشكاوى والاستفسارات، حيث استقبل منذ شهر رمضان الماضي نحو 3000 استفسار تم التعامل معها من خلال فرق التفتيش المختصة.

يُذكر أن قيمة تجارة الإمارات من السلع الغذائية وصناعتها وصلت إلى 148.6 مليار درهم خلال عام 2024 بنسبة نمو 16.8%، مقارنةً بـ127.2 مليار درهم في عام 2023، كما حققت الصادرات الوطنية الغذائية نمواً بنسبة 10.9% لتصل إلى 24.2 مليار درهم في العام الماضي مقارنةً بعام 2023.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة غذاء القابضة، فلال أمين، إن الزيارة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، وتؤكد التزامنا المشترك بدعم وتعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني لدولة الإمارات.

وأشار إلى أن هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية المتسارعة، والتي تؤكد أهمية بناء منظومات إمداد أكثر مرونة واستدامة، موضحاً أن غذاء القابضة تواصل العمل على تطوير القدرات الإنتاجية المحلية، وتبني أحدث الحلول والتقنيات المتقدمة، بما يضمن استمرارية توفر المنتجات الغذائية الأساسية.

وتُعد شركة أبوظبي للزيوت النباتية من الجهات الداعمة للأمن الغذائي في الدولة، حيث تسهم في توفير المنتجات الأساسية وضمان استمرارية سلاسل الإمداد بكفاءة عالية، بما يعزز استقرار السوق المحلية.

عبدالله بن طوق:

• الأمن الغذائي يُمثل أولوية وطنية وخطاً أحمر لا يمكن تجاوزه.

• دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً متقدماً للأنشطة الاقتصادية في مجال الغذاء.